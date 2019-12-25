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У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють в організації переправи нелегалів через кордон

У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють в організації переправи нелегалів через кордон

Київ • УНН

 • 12488 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Поліція Закарпаття затримала киянина за підозрою в організації переправи нелегальних мігрантів через кордон. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.

“Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми в Закарпатській області, затримали одного з організаторів каналу нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу. Киянина затримали у порядку статті 208 КПК України”, — йдеться у повідомленні.

Так, 24 грудня, у місті Києві працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми в Закарпатській області, затримали 36-річного мешканця столиці, уродженця Республіки Бангладеш, який підозрюється у підготовці та організації незаконного переправлення чотирьох іноземців через державний кордон.

Зазначається, що у травні цього року поліцейські відділу БЗПТЛ на території Великоберезнянського району, неподалік державного кордону, затримали чотирьох іноземців, які намагались виїхати до Європи. Також правоохоронці встановили осіб, які займались підготовкою та організацією злочинної діяльності, щодо переправки мігрантів. Ними виявились двоє чоловіків — мешканець міста Київ та житель Харківщини. Чоловіки протягом тривалого часу переховувались від органів досудового розслідування.

Зараз одного з організаторів каналу нелегальної міграції — 36-річного чоловіка — затримано, іншого — мешканця Харківської області — розшукують. Під процесуальним керівництвом Великоберезнянської прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Підозрюваному може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як раніше повідомляв УНН, на Харківщині викрили прикордонників та митників на сприянні нелегальній міграції до РФ.

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