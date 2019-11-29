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На Харківщині викрили прикордонників та митників на сприянні нелегальній міграції до РФ

На Харківщині викрили прикордонників та митників на сприянні нелегальній міграції до РФ

Київ • УНН

 • 12543 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Правоохоронці блокували на Харківщині канал переправлення нелегалів у Росію, до якого причетні прикордонники та митники. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецсслужби, організував нелегальне переправлення житель Харківщини. Він підшуковував клієнтів серед мешканців Близького Сходу, які нелегально перебували на території України з порушенням права міграційного законодавства та прагнули потрапити до РФ. Перетин українського кордону забезпечували посадовці.

За "винагороду" від 500 до 800 доларів США організатор нелегальної міграції перевозив "транзитерів" у власному авто, заховавши під товарами та речами. Також задокументовано, що зловмисник, маючи домовленості з працівниками прикордонної служби ФСБ РФ, налагодив контрабандні поставки товарів з Росії в Україну, перетинаючи кордон по декілька разів на тиждень.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час перетину пункту пропуску "Гоптівка" Харківської митниці. В автомобілі затриманого було виявлено нелегала, кошти за перевезення у сумі 500 доларів США, товари, посилки та російські рублі.

Наразі вирішується питання щодо здійснення затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві ліквідували злочину групу, яка займалася незаконним переправленням іноземних громадян та громадян України через державний кордон. 

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