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В Харьковской области разоблачили пограничников и таможенников на содействии нелегальной миграции в РФ

В Харьковской области разоблачили пограничников и таможенников на содействии нелегальной миграции в РФ

Киев  •  УНН

 • 12543 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правоохранители блокировали в Харьковской области канал переправки нелегалов в Россию, к которому причастны пограничники и таможенники. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецсслужбы, организовал нелегальную переправку житель Харьковской области. Он подыскивал клиентов среди жителей Ближнего Востока, которые нелегально находились на территории Украины с нарушением права миграционного законодательства и стремились попасть в РФ. Пересечение украинской границы обеспечивали чиновники.

За "вознаграждение" от 500 до 800 долларов США организатор нелегальной миграции перевозил "транзитеров" в собственном авто, спрятав под товарами и вещами. Также задокументировано, что злоумышленник, имея договоренности с работниками пограничной службы ФСБ РФ, наладил контрабандные поставки товаров из России в Украину, пересекая границу по несколько раз в неделю.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при пересечении пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской таможни. В автомобиле задержанного был обнаружен нелегал, средства за перевозку в сумме 500 долларов США, товары, посылки и российские рубли.

Сейчас решается вопрос об осуществлении задержанному сообщения о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве ликвидировали преступления группу, которая занималась незаконной переправкой иностранных граждан и граждан Украины через государственную границу.

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