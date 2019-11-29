В Харьковской области разоблачили пограничников и таможенников на содействии нелегальной миграции в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правоохранители блокировали в Харьковской области канал переправки нелегалов в Россию, к которому причастны пограничники и таможенники. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецсслужбы, организовал нелегальную переправку житель Харьковской области. Он подыскивал клиентов среди жителей Ближнего Востока, которые нелегально находились на территории Украины с нарушением права миграционного законодательства и стремились попасть в РФ. Пересечение украинской границы обеспечивали чиновники.
За "вознаграждение" от 500 до 800 долларов США организатор нелегальной миграции перевозил "транзитеров" в собственном авто, спрятав под товарами и вещами. Также задокументировано, что злоумышленник, имея договоренности с работниками пограничной службы ФСБ РФ, наладил контрабандные поставки товаров из России в Украину, пересекая границу по несколько раз в неделю.
Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при пересечении пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской таможни. В автомобиле задержанного был обнаружен нелегал, средства за перевозку в сумме 500 долларов США, товары, посылки и российские рубли.
Сейчас решается вопрос об осуществлении задержанному сообщения о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве ликвидировали преступления группу, которая занималась незаконной переправкой иностранных граждан и граждан Украины через государственную границу.