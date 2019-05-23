На Закарпатье от непогоды пострадали 25 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В результате сильных грозовых дождей, прошедших в Закарпатской области 20-22 мая и продолжаются в настоящее время, пострадало 25 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
"В результате сильных грозовых дождей, прошедших в области 20-22 мая и продолжаются в настоящее время, затоплены 870 га сельхозугодий, 85 дворов, 31 жилой дом. Повреждено 830 м.п. береговых и 7 мостовых переходов (4 пешеходных). Произошел перелив воды через три дороги (Мукачево-Рогатин в с. Ольховка Иршавского района), в с. В. Комьяты - с. Шаланки Виноградовского и в с. Турья Пасека (дорога государственного значения Пееречин - Свалява)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, в общем удару стихии подверглись 25 населенных пунктов в 6-ти районах области.
К принятым ранее срочным мерам по преодолению последствий стихии, члены комиссии решили направить в Виноградовский район передвижную насосную станцию и плавсредства и организовать при необходимости временной эвакуации населения из подтопленных домов.
Напомним, за прошедшие двое суток в Закарпатье выпала месячная норма осадков, что может привести к подтоплению сел Турянской долины и Ужгорода.