На Закарпатті від негоди постраждало 25 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Внаслідок сильних грозових дощів, що пройшли в Закарпатській області 20-22 травня і тривають нині, постраждало 25 населених пунктів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.
“Внаслідок сильних грозових дощів, що пройшли в області 20-22 травня і тривають нині, затоплено 870 га сільгоспугідь, 85 дворогосподарств, 31 житловий будинок. Пошкоджено 830 м.п. берегоукріплень і 7 мостових переходів (4 пішохідних). Стався перелив води через три дороги (Мукачево-Рогатин в с. Вільхівка Іршавського району), в с. В.Ком’яти — с. Шаланки на Виноградівщині та в с. Тур’я Пасіка (дорога державного значення Пееречин — Свалява)”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, загалом удару стихії зазнали 25 населених пунктів у 6-ти районах області.
До вжитих раніше термінових заходів щодо подолання наслідків стихії, члени комісії вирішили направити у Виноградівський район пересувну насосну станцію та плавзасоби і організувати за потреби тимчасову евакуацію населення з підтоплених будинків.
Нагадаємо, за минулі дві доби на Закарпатті випала місячна норма опадів, що може спричинити підтоплення сіл Турянської долини та Ужгорода.