На Закарпатье мужчина с микроавтобуса устроил стрельбу по детям
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Возле Иршавы, Закарпатская область, мужчина на микроавтобусе “Mercedes-Benz” начал стрелять в сторону людей, среди которых были и дети, а затем скрылся с места происшествия. Как сообщили в полиции, злоумышленник уже задержан, ему грозит до 7 лет лишения свободы, передает УНН.
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"Вчера, 10 мая, около 22 часов позвонили жители села Собатин, недалеко от Иршавы, и сообщили, что неизвестный мужчина на микроавтобусе "Mercedes-Benz" начал стрелять в сторону людей, среди которых были и дети, а затем скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Детали
Меньше чем за час злоумышленника задержали в селе Сельцо. Им оказался 31-летний местный житель. На месте происшествия следователи изъяли отстрелянные гильзы.
Кроме этого в машине у подозреваемого следователи обнаружили пистолет и патроны, разбросанные по салону. Происхождение оружия будет установлено после проведения экспертизы.
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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство, совершенное с применением оружия. Машину у владельца изъято и помещено на штрафплощадку местной полиции.
Самого же злоумышленника задержано в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещено в изолятор временного содержания. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.