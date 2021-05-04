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На Івано-Франківщині чоловік влаштував стрілянину на автозаправці, є поранені

На Івано-Франківщині чоловік влаштував стрілянину на автозаправці, є поранені

Київ • УНН

 • 13569 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. На Івано-Франківщині внаслідок стрілянини з травматичного пістолета на автозаправній станції поранено двох чоловіків. Зловмисника затримано. Про це УНН повідомили у ГУНП в Івано-Франківській області. 

Цитата: 

"Правоохоронці встановили та затримали зловмисника, який поранив двох чоловіків, вистріливши у них з травматичного пістолета. Нападника поліцейські затримали. За даним фактом розпочато кримінальне провадження та з’ясовуються усі обставини події", - розповіли правоохоронці.

Деталі 

Так, 3 травня близько 4 години до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Черемхів, Коломийського району, на автозаправці невідомий чоловік вчинив стрілянину, поранив двох людей та втік на автомобілі у невідомому напрямку. 

Попередньо працівники поліції встановили, що на території заправки було дві компанії, як раптом між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета у бік інших. 

У результаті 32 та 38-річні місцеві мешканці отримали поранення та госпіталізовані до лікувального закладу, а правопорушник з місця події втік. 

Оперативні працівники обласної і місцевої поліції ретельно оглянули місце події, опитали можливих свідків та очевидців, переглянули камери відеоспостереження та встановили марку автомобіля, на якому втік зловмисник.

Невдовзі правоохоронці із залученням бійців роти поліції особливого призначення розшукали та затримали нападника, який переховувався вдома. Ним виявився 33-річний мешканець Коломиї.

Правоохоронці наголосили, що слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Невдовзі хулігану повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід. Досудове розслідування триває. 

Доповнення 

У Харкові в черзі до буфету, який працює на виніс, чоловік влаштував стрілянину.

Українські Національні Новини

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