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В Ивано-Франковской области мужчина устроил стрельбу на автозаправке, есть раненые

В Ивано-Франковской области мужчина устроил стрельбу на автозаправке, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 13566 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Ивано-Франкивской области в результате стрельбы из травматического пистолета на автозаправочной станции ранены двое мужчин. Злоумышленник задержан. Об этом УНН сообщили в ГУНП в Ивано-Франковской области.

Цитата:

"Правоохранители установили и задержали злоумышленника, который ранил двух мужчин, выстрелив в них из травматического пистолета. Нападавшего полицейские задержали. По данному факту начато уголовное производство и выясняются все обстоятельства происшествия", - рассказали правоохранители.

Детали

Так, 3 мая около 4 часов в полицию поступило сообщение о том, что в селе Черемхов, Коломыйского района, на автозаправке неизвестный мужчина открыл стрельбу, ранил двух человек и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

Предварительно сотрудники полиции установили, что на территории заправки было две компании, как вдруг между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону других.

В результате 32 и 38-летние местные жители получили ранения и госпитализированы в лечебное учреждение, а правонарушитель с места происшествия скрылся.

Оперативные сотрудники областной и местной полиции тщательно осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев, просмотрели камеры видеонаблюдения и установили марку автомобиля, на котором скрылся злоумышленник.

Вскоре правоохранители с привлечением бойцов роты полиции особого назначения разыскали и задержали нападавшего, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи.

Правоохранители отметили, что следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Вскоре хулигану сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Дополнение

В Харькове в очереди в буфет, работающий на вынос, мужчина устроил стрельбу.

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