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У Харкові у черзі до буфету чоловік влаштував стрілянину, є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Харкові в черзі до буфету, який працює на виніс, чоловік влаштував стрілянину. Як повідомили у поліції Харківської області, поранення отримали двоє людей, їх доставили до лікарні, передає УНН

Деталі

За даними поліції, 30 квітня близько 15:44 надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Архітектора Альошина.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що в черзі до буфету, який працює на виніс, між громадянами виник словесний конфлікт. В ході якого 34-річний чоловік дістав спецзасіб для відстрілу гумових куль та здійснив кілька пострілів в бік 30 та 39-річних чоловіків. Потерпілих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

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Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Додамо

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Всі обставини злочину встановлюють слідчі.

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