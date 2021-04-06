Стрілянина в пасажирському потязі: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Через стрілянину в пасажирському потязі, яку влаштували двоє військовослужбовців поліція відкрила провадження. Зловмисників затримано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
Цитата
“Повідомлення про те, що невідомі вчинили стрілянину в купе потягу сполученням „Костянтинівка-Київ“ надійшло до Красноградського районного відділу поліції 6 квітня близько 2:00”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що поліцейські з’ясували, що двоє військових закрилися в купе потягу та стріляють з вогнепальної зброї.
“Місце події відразу заблокували, пасажирів евакуювали. Начальник харківської поліції Андрій Рубель прийняв рішення про залучення до операції спецпризначенців КОРД. Правопорушники забарикадувалися у купе та погрожували поліцейськім у разі штурму відкрити вогонь на ураження”, — зазначається в повідомленні.
Так, в результаті чітких та злагоджених дій спецпризначенців зловмисників вдалося затримати протягом кількох хвилин. Ними виявилися двоє військовослужбовців, які прямували до Києва.
На даний час один з них, 30-річний чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З іншим правопорушником наразі працюють слідчі.
“За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Що було раніше
Двох пасажирів поїзда № 126 Костянтинівка — Київ — військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні, обеззброїли і зняли з потяга.