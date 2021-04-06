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Стрілянина в пасажирському потязі: поліція відкрила провадження

Стрілянина в пасажирському потязі: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Через стрілянину в пасажирському потязі, яку влаштували двоє військовослужбовців поліція відкрила провадження. Зловмисників затримано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Цитата

“Повідомлення про те, що невідомі вчинили стрілянину в купе потягу сполученням „Костянтинівка-Київ“ надійшло до Красноградського районного відділу поліції 6 квітня близько 2:00”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що поліцейські з’ясували, що двоє військових закрилися в купе потягу та стріляють з вогнепальної зброї.

“Місце події відразу заблокували, пасажирів евакуювали. Начальник харківської поліції Андрій Рубель прийняв рішення про залучення до операції спецпризначенців КОРД. Правопорушники забарикадувалися у купе та погрожували поліцейськім у разі штурму відкрити вогонь на ураження”, — зазначається в повідомленні.

Так, в результаті чітких та злагоджених дій спецпризначенців зловмисників вдалося затримати протягом кількох хвилин. Ними виявилися двоє військовослужбовців, які прямували до Києва.

На даний час один з них, 30-річний чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З іншим правопорушником наразі працюють слідчі.

“За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Що було раніше

Двох пасажирів поїзда № 126 Костянтинівка — Київ — військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні, обеззброїли і зняли з потяга.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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