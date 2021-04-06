Стрельба в пассажирском поезде: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Из-за стрельбы в пассажирском поезде, которую устроили двое военнослужащих полиция открыла производство. Злоумышленники задержаны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
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“Сообщение о том, что неизвестные произвели выстрелы в купе поезда „Константиновка-Киев“ поступило в Красноградский районный отдел полиции 6 апреля около 2:00”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что полицейские выяснили, что двое военных закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия.
“Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали. Начальник харьковской милиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД. Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение”, — отмечается в сообщении.
Так, в результате четких и слаженных действий спецназовцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут. Ими оказались двое военнослужащих, направлявшихся в Киев.
В настоящее время один из них, 30-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С другим правонарушителем сейчас работают следователи.
“По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Что было раньше
Двух пассажиров поезда № 126 Константиновка — Киев — военнослужащих, открывших стрельбу в вагоне, обезоружили и сняли с поезда.