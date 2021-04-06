Влаштували стрілянину у пасажирському вагоні: з поїзда зняли двох військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Двох пасажирів поїзда № 126 Костянтинівка - Київ – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні, обеззброїли і зняли з потяга. Затримка руху поїзда через інцидент - близько шести годин. Про це УНН повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця".
Цитата:
"Завдяки злагодженим діям залізничників та Національної поліції обеззброєно двох пасажирів поїзда № 126 Костянтинівка - Київ – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні. Вказані особи мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановлено, що постріли були зроблені із табельної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - повідомили у компанії.
Деталі
Як зазначається, у вагоні на час інциденту було 11 пасажирів.
Порушників, як повідомляється, було знято з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград. Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.
"Наразі поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин", - додали залізничники.
Додамо
Нещодавно чоловік вистрелив в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски. Підозрюваного затримали.