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Влаштували стрілянину у пасажирському вагоні: з поїзда зняли двох військових

Київ • УНН

 • 30934 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Двох пасажирів поїзда № 126 Костянтинівка - Київ – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні, обеззброїли і зняли з потяга. Затримка руху поїзда через інцидент - близько шести годин. Про це УНН повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця".

Цитата:

"Завдяки злагодженим діям залізничників та Національної поліції обеззброєно двох пасажирів поїзда № 126 Костянтинівка - Київ – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні. Вказані особи мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановлено, що постріли були зроблені із табельної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - повідомили у компанії.

Деталі

Як зазначається, у вагоні на час інциденту було 11 пасажирів.

Порушників, як повідомляється, було знято з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград. Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

"Наразі поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин", - додали залізничники.

Додамо

Нещодавно чоловік вистрелив в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски. Підозрюваного затримали.

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