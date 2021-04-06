Устроили стрельбу в пассажирском вагоне: с поезда сняли двух военных

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47063 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65460 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108422 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144091 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195275 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193267 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279378 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327249 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157856 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143149 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 106827 просмотра
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 26564 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 26085 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 19883 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

20:31 • 31412 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 327247 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 280629 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 435869 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 401781 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 384953 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 106827 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186365 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214532 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194447 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279377 просмотра
Актуальное
Устроили стрельбу в пассажирском вагоне: с поезда сняли двух военных

Устроили стрельбу в пассажирском вагоне: с поезда сняли двух военных

Киев  •  УНН

 • 30931 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Двух пассажиров поезда № 126 Константиновка - Киев - военнослужащих, открывших стрельбу в вагоне, обезоружили и сняли с поезда. Задержка движения поезда из-за инцидента - около шести часов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АО "Укрзализныця".

Цитата:

"Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции обезоружено двух пассажиров поезда № 126 Константиновка - Киев - военнослужащих, открывших стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал", - сообщили в компании.

Детали

Как отмечается, в вагоне на время инцидента было 11 пассажиров.

Нарушителей, как сообщается, сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту открыто уголовное производство.

"Сейчас поезд задерживается в пути примерно на 6 часов", - добавили железнодорожники.

Добавим

Недавно мужчина выстрелил в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски. Подозреваемого задержали.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы