Устроили стрельбу в пассажирском вагоне: с поезда сняли двух военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Двух пассажиров поезда № 126 Константиновка - Киев - военнослужащих, открывших стрельбу в вагоне, обезоружили и сняли с поезда. Задержка движения поезда из-за инцидента - около шести часов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АО "Укрзализныця".
Цитата:
"Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции обезоружено двух пассажиров поезда № 126 Константиновка - Киев - военнослужащих, открывших стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал", - сообщили в компании.
Детали
Как отмечается, в вагоне на время инцидента было 11 пассажиров.
Нарушителей, как сообщается, сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту открыто уголовное производство.
"Сейчас поезд задерживается в пути примерно на 6 часов", - добавили железнодорожники.
Добавим
Недавно мужчина выстрелил в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски. Подозреваемого задержали.