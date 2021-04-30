В Харькове в очереди в буфет мужчина устроил стрельбу, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Харькове в очереди в буфет, работающий на вынос, мужчина устроил стрельбу. Как сообщили в полиции Харьковской области, ранения получили два человека, их доставили в больницу, передает УНН.
Детали
По данным полиции, 30 апреля около 15:44 поступило сообщение о стрельбе на проспекте Архитектора Алешина.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в очереди в буфет, работающий на вынос, между гражданами возник словесный конфликт. В ходе которого 34-летний мужчина получил спецсредство для отстрела резиновых пуль и осуществил несколько выстрелов в сторону 30 и 39-летних мужчин. Пострадавшие с телесными повреждениями доставили в больницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стрельба в пассажирском поезде: полиция открыла производство
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
Добавим
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства преступления устанавливают следователи.