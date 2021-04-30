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В Харькове в очереди в буфет мужчина устроил стрельбу, есть раненые

В Харькове в очереди в буфет мужчина устроил стрельбу, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 20521 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Харькове в очереди в буфет, работающий на вынос, мужчина устроил стрельбу. Как сообщили в полиции Харьковской области, ранения получили два человека, их доставили в больницу, передает УНН.

Детали

По данным полиции, 30 апреля около 15:44 поступило сообщение о стрельбе на проспекте Архитектора Алешина.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в очереди в буфет, работающий на вынос, между гражданами возник словесный конфликт. В ходе которого 34-летний мужчина получил спецсредство для отстрела резиновых пуль и осуществил несколько выстрелов в сторону 30 и 39-летних мужчин. Пострадавшие с телесными повреждениями доставили в больницу.

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Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Добавим

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства преступления устанавливают следователи.

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