На Закарпатті чоловік з мікроавтобусу влаштував стрілянину по дітях

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“Учора, 10 травня, близько 22 години зателефонували мешканці села Собатин, що неподалік Іршави, та повідомили, що невідомий чоловік на мікроавтобусі „Mercedes-Benz“ почав стріляти в сторону людей, серед яких були і діти, а потім втік з місця події”, — йдеться у повідомленні.

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Менше ніж за годину зловмисника затримали в селі Сільце. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець. На місці події слідчі вилучили відстріляні гільзи.

Окрім цього в машині у підозрюваного слідчі виявили пістолет та патрони, розкидані по салону. Походження зброї буде встановлено після проведення експертизи.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Машину у власника вилучено та поміщено на штрафмайданчик місцевої поліції.

Самого ж зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.