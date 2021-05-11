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На Закарпатті чоловік з мікроавтобусу влаштував стрілянину по дітях

Київ • УНН

 • 14458 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Біля Іршави, Закарпатська область, чоловік на мікроавтобусі «Mercedes-Benz» почав стріляти в сторону людей, серед яких були і діти, а потім втік з місця події. Як повідомили у поліції, наразі зловмисника затримано, йому загрожує до 7 років позбавлення волі, передає УНН.

На Закарпатті чоловік з мікроавтобусу влаштував стрілянину по дітях

Цитата

“Учора, 10 травня, близько 22 години зателефонували мешканці села Собатин, що неподалік Іршави, та повідомили, що невідомий чоловік на мікроавтобусі „Mercedes-Benz“ почав стріляти в сторону людей, серед яких були і діти, а потім втік з місця події”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Менше ніж за годину зловмисника затримали в селі Сільце. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець. На місці події слідчі вилучили відстріляні гільзи.

Окрім цього в машині у підозрюваного слідчі виявили пістолет та патрони, розкидані по салону. Походження зброї буде встановлено після проведення експертизи.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Машину у власника вилучено та поміщено на штрафмайданчик місцевої поліції.

Самого ж зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

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