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На Закарпатье умер мужчина, которого доставили в больницу из ТЦК

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

На Закарпатье мужчина умер в больнице после ухудшения состояния в ТЦК. Правоохранители начали следствие, в Центре отрицают применение силы.

На Закарпатье умер мужчина, которого доставили в больницу из ТЦК

На Закарпатье умер мужчина, которого доставили в больницу из ТЦК. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного ТЦК и СП, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что мужчина находился в подразделении для уточнения учетных данных, когда его состояние внезапно ухудшилось.

В связи с жалобами на самочувствие была немедленно вызвана бригада экстренной медицинской помощи. Медики провели осмотр, оказали необходимую помощь и после стабилизации состояния определили, что основания для дальнейшего стационарного лечения отсутствуют

- рассказали в ТЦК.

Указывается, что на следующий день состояние гражданина снова ухудшилось.

На место были повторно вызваны медицинские работники. Они осуществили его госпитализацию в лечебное учреждение, где он находился под наблюдением врачей. Во время пребывания в медицинском учреждении гражданин умер

- говорится в сообщении.

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В Центре подчеркивают, что какое-либо применение физической силы или других мер принуждения к гражданину со стороны работников ТЦК и СП не происходило.

По факту смерти гражданина правоохранительными органами начаты следственные действия. Закарпатский ОТЦК и СП полностью сотрудничает со следствием, предоставляет все необходимые материалы и максимально заинтересован в установлении объективных причин трагедии. Также руководством назначено внутреннее служебное расследование

- добавили в Закарпатском ТЦК и СП.

Там призвали общественность и представителей медиа воздержаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации до завершения официального следствия и установления точной причины смерти медицинскими экспертами.

Напомним

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Вадим Хлюдзинский

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