На Закарпатье умер мужчина, которого доставили в больницу из ТЦК
Киев • УНН
На Закарпатье мужчина умер в больнице после ухудшения состояния в ТЦК. Правоохранители начали следствие, в Центре отрицают применение силы.
На Закарпатье умер мужчина, которого доставили в больницу из ТЦК. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного ТЦК и СП, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что мужчина находился в подразделении для уточнения учетных данных, когда его состояние внезапно ухудшилось.
В связи с жалобами на самочувствие была немедленно вызвана бригада экстренной медицинской помощи. Медики провели осмотр, оказали необходимую помощь и после стабилизации состояния определили, что основания для дальнейшего стационарного лечения отсутствуют
Указывается, что на следующий день состояние гражданина снова ухудшилось.
На место были повторно вызваны медицинские работники. Они осуществили его госпитализацию в лечебное учреждение, где он находился под наблюдением врачей. Во время пребывания в медицинском учреждении гражданин умер
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В Центре подчеркивают, что какое-либо применение физической силы или других мер принуждения к гражданину со стороны работников ТЦК и СП не происходило.
По факту смерти гражданина правоохранительными органами начаты следственные действия. Закарпатский ОТЦК и СП полностью сотрудничает со следствием, предоставляет все необходимые материалы и максимально заинтересован в установлении объективных причин трагедии. Также руководством назначено внутреннее служебное расследование
Там призвали общественность и представителей медиа воздержаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации до завершения официального следствия и установления точной причины смерти медицинскими экспертами.
Напомним
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