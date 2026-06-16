На Закарпатье умер мужчина, которого доставили в больницу из ТЦК. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного ТЦК и СП, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что мужчина находился в подразделении для уточнения учетных данных, когда его состояние внезапно ухудшилось.

В связи с жалобами на самочувствие была немедленно вызвана бригада экстренной медицинской помощи. Медики провели осмотр, оказали необходимую помощь и после стабилизации состояния определили, что основания для дальнейшего стационарного лечения отсутствуют - рассказали в ТЦК.

Указывается, что на следующий день состояние гражданина снова ухудшилось.

На место были повторно вызваны медицинские работники. Они осуществили его госпитализацию в лечебное учреждение, где он находился под наблюдением врачей. Во время пребывания в медицинском учреждении гражданин умер - говорится в сообщении.

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В Центре подчеркивают, что какое-либо применение физической силы или других мер принуждения к гражданину со стороны работников ТЦК и СП не происходило.

По факту смерти гражданина правоохранительными органами начаты следственные действия. Закарпатский ОТЦК и СП полностью сотрудничает со следствием, предоставляет все необходимые материалы и максимально заинтересован в установлении объективных причин трагедии. Также руководством назначено внутреннее служебное расследование - добавили в Закарпатском ТЦК и СП.

Там призвали общественность и представителей медиа воздержаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации до завершения официального следствия и установления точной причины смерти медицинскими экспертами.

Напомним

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