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Сотрудникам Ужгородского ТЦК объявили подозрения за пытки военнообязанных - Лубинец

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

Должностных лиц Ужгородского ТЦК подозревают в пытках и незаконном удержании людей. Потерпевших привязывали наручниками к металлической лестнице.

Сотрудникам Ужгородского ТЦК объявили подозрения за пытки военнообязанных - Лубинец

Нескольким сотрудникам Ужгородского районного ТЦК сообщено о подозрениях из-за многочисленных нарушений прав человека. В частности, было зафиксировано, что работники ТЦК привязывали людей наручниками к лестнице. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

По словам омбудсмена, 4 июня 2026 года врио начальника Ужгородского РТЦК и СП и начальнику группы воинского учета сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы.

Отдельно инструктору РТЦК сообщено о подозрении в пытках военнообязанного. Речь идет о незаконном удержании людей и применении физического насилия.

На видео ниже виден мужчина, которого приковали наручниками к лестнице.

Представитель Уполномоченного по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков инициировал проверку в отношении должностных лиц Закарпатского областного ТЦК и СП - тех, кто мог знать об этих фактах, но не пресек нарушения.

Отдельно поставлен вопрос о действиях комиссии Оперативного командования "Запад", которая не отразила очевидные нарушения в ходе служебного расследования

- говорится в сообщении Лубинца.

Контекст

В начале апреля текущего года Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил: в ходе мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП зафиксировали многочисленные нарушения прав человека. Среди них - незаконное удержание, антисанитарные условия и игнорирование состояния здоровья людей.

В помещении ТЦК находились люди с очевидными физическими недостатками, а также ветераны российско-украинской войны с удостоверениями участников боевых действий. На 40–60 человек - всего 3 кружки и 8 металлических тарелок, люди вынуждены были есть по очереди из одной посуды без обработки, отсутствовали подтверждения организации питания и нормальное постельное белье, также был один душ и один туалет.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ТЦК и СП все чаще превращаются в места несвободы граждан, а власть реагирует на нарушения прав человека только тогда, когда возникает публичный резонанс.

Евгений Устименко

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