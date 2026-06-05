Военному ТЦК и члену ДФТГ объявили подозрение за избиение ветерана в Киеве
Киев • УНН
В Киеве военному ТЦК и члену ДФТГ объявили подозрение за избиение ветерана. Инцидент произошел в мае во время проверки документов на улице Стеценко.
В Шевченковском районе Киева правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему ТЦК и члену добровольческого формирования территориальной общины. Их подозревают в умышленном легком телесном повреждении ветерана во время конфликта, произошедшего в мае этого года. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.
Детали
Происшествие случилось 21 мая в Шевченковском районе столицы. Как установили правоохранители в ходе досудебного расследования, вечером на улице Стеценко группа оповещения Шевченковского районного ТЦК и СП проводила проверку военно-учетных документов граждан.
Во время проверки документов между участниками группы оповещения и водителем остановленного автомобиля возник конфликт по поводу прохождения военной службы.
В ходе стычки один из военнослужащих нанес водителю несколько ударов руками по телу, а член добровольческого формирования применил слезоточивый газ против ветерана. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные потерпевшим повреждения в виде синяков относятся к категории легких телесных повреждений
Дознаватели Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили о подозрении 35-летнему военнослужащему Шевченковского районного в г. Киеве ТЦК и СП и 38-летному члену добровольческого формирования территориальной общины по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.
В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается.
Напомним
Должностное лицо ТЦК будут судить за избиение 60-летнего мужчины, которому сломали руку, а также применили перцовый баллончик и электрошокер. ГБР завершило расследование, дело направлено в суд по факту нанесения травм.