На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известно

В селе Кострино Закарпатской области накануне вспыхнул пожар в корпусе Свято-Покровского мужского монастыря. Об этом сообщил митрополит Мукачевский и Ужгородский УПЦ МП Феодор, информирует УНН.

Детали

По его словам, возле села Кострино на Березнянщине загорелся монастырский корпус Свято-Покровского мужского монастыря.

Просим святых молитв -обратился митрополит к верующим.

В то же время в ГСЧС уточнили, что речь идет не о 300-летней деревянной бойковской церкви, являющейся национальным памятником, а о соседнем здании, где жили монахи. По словам пресс-секретаря областного управления ГСЧС Натальи Батыр, площадь пожара составляет 150 кв. м, здание также деревянное, поэтому пламя быстро распространяется. При этом, по словам спасателей, угрозы для церкви нет.

Напомним

В ноябре в Черновцах мужчина поджег Садгорскую синагогу, проникнув внутрь, когда охранник вышел за ворота. Полиция задержала правонарушителя, который месяц назад пытался поджечь местную церковь и, по предварительным данным, является психически неуравновешенным.

