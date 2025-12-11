$42.180.11
21:59 • 4174 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 12771 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 17521 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 19819 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 18857 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 19083 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 22809 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 19961 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 19584 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17797 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известно

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В селе Кострино Закарпатской области вспыхнул пожар в корпусе Свято-Покровского мужского монастыря. Возгорание площадью 150 кв. м произошло в деревянном здании, где жили монахи, без угрозы для расположенной рядом 300-летней церкви.

На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известно

В селе Кострино Закарпатской области накануне вспыхнул пожар в корпусе Свято-Покровского мужского монастыря. Об этом сообщил митрополит Мукачевский и Ужгородский УПЦ МП Феодор, информирует УНН.

Детали

По его словам, возле села Кострино на Березнянщине загорелся монастырский корпус Свято-Покровского мужского монастыря.

Просим святых молитв

-обратился митрополит к верующим.

В то же время в ГСЧС уточнили, что речь идет не о 300-летней деревянной бойковской церкви, являющейся национальным памятником, а о соседнем здании, где жили монахи. По словам пресс-секретаря областного управления ГСЧС Натальи Батыр, площадь пожара составляет 150 кв. м, здание также деревянное, поэтому пламя быстро распространяется. При этом, по словам спасателей, угрозы для церкви нет.

Напомним

В ноябре в Черновцах мужчина поджег Садгорскую синагогу, проникнув внутрь, когда охранник вышел за ворота. Полиция задержала правонарушителя, который месяц назад пытался поджечь местную церковь и, по предварительным данным, является психически неуравновешенным.

Вадим Хлюдзинский

