На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известно
Киев • УНН
В селе Кострино Закарпатской области вспыхнул пожар в корпусе Свято-Покровского мужского монастыря. Возгорание площадью 150 кв. м произошло в деревянном здании, где жили монахи, без угрозы для расположенной рядом 300-летней церкви.
В селе Кострино Закарпатской области накануне вспыхнул пожар в корпусе Свято-Покровского мужского монастыря. Об этом сообщил митрополит Мукачевский и Ужгородский УПЦ МП Феодор, информирует УНН.
Детали
По его словам, возле села Кострино на Березнянщине загорелся монастырский корпус Свято-Покровского мужского монастыря.
Просим святых молитв
В то же время в ГСЧС уточнили, что речь идет не о 300-летней деревянной бойковской церкви, являющейся национальным памятником, а о соседнем здании, где жили монахи. По словам пресс-секретаря областного управления ГСЧС Натальи Батыр, площадь пожара составляет 150 кв. м, здание также деревянное, поэтому пламя быстро распространяется. При этом, по словам спасателей, угрозы для церкви нет.
Напомним
В ноябре в Черновцах мужчина поджег Садгорскую синагогу, проникнув внутрь, когда охранник вышел за ворота. Полиция задержала правонарушителя, который месяц назад пытался поджечь местную церковь и, по предварительным данным, является психически неуравновешенным.
ГСЧС: пожаров в церквях в этом году стало меньше01.05.24, 14:36 • 13112 просмотров