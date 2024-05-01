ГСЧС: пожаров в церквях в этом году стало меньше

В 2024 году количество пожаров в культовых сооружениях и на объектах, где проводятся мероприятия, уменьшилось вдвое по сравнению с прошлым годом. В этом году было зафиксировано 12 пожаров, а в 2023 году в течение того же периода было зарегистрировано 24 инцидента. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время пресс-брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

С начала года в культовых сооружениях и на объектах, задействованных в проведении мероприятий, произошло 12 пожаров. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го года, их было 24. Фактически в два раза у нас уменьшилось количество пожаров, зафиксировано уменьшение именно в 2024 году, по сравнению с 2023 - отметил Хорунжий.

Напомним

В этом году наблюдается увеличение количества пожаров в экосистемах - зафиксировано более 11,5 тыс. таких пожаров, в результате которых погибли 4 и травмированы 5 человек.