Цьогоріч збільшилась кількість пожеж в екосистемах – ДСНС
Київ • УНН
Цього року спостерігається збільшення кількості пожеж в екосистемах - зафіксовано понад 11,5 тис. таких пожеж, внаслідок яких загинуло 4 та травмовано 5 осіб.
Цього року спостерігається зростання кількості пожеж в екосистемах, всього було зафіксовано понад 11,5 тисяч таких пожеж. Внаслідок пожеж 4 людей загиблі, 5 постраждали. Про це заявив заступник начальника відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Анатолій Шкарбута під час пресбрифінгу, передає кореспондент УНН.
В цьому році у нас збільшилась кількість пожеж в екосистемах. Станом на сьогодні зафіксовано понад 11,5 тисяч таких пожеж. Пошкоджено вогнем більше 7,5 га екосистем та лісів. На даний час внаслідок пожеж маємо 4 загиблих та 5 постраждалих людей
Він наголошує, що у пожежонебезпечні періоди ліпше взагалі не відвідувати екосистеми.
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