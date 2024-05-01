В этом году увеличилось количество пожаров в экосистемах - ГСЧС

В этом году наблюдается рост количества пожаров в экосистемах, всего было зафиксировано более 11,5 тысяч таких пожаров. В результате пожаров 4 человека погибли, 5 пострадали. Об этом заявил заместитель начальника отдела профилактической работы Управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Анатолий Шкарбута во время пресс-брифинга, передает корреспондент УНН.

В этом году у нас увеличилось количество пожаров в экосистемах. По состоянию на сегодня зафиксировано более 11,5 тысяч таких пожаров. Повреждено огнем более 7,5 га экосистем и лесов. В настоящее время в результате пожаров имеем 4 погибших и 5 пострадавших людей - говорит Шкарбута

Он отмечает, что в пожароопасные периоды лучше вообще не посещать экосистемы.

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