Лесной пожар произошел на Прикарпатье: его потушили после 5-часовой операции

В Ивано-Франковской области в горном районе произошел лесной пожар, пожарные ликвидировали его на площади полгектара после 5-часовой операции, которая включала воздушную разведку и 1,5-километровый пеший переход из-за отсутствия подъездных путей, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

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"Пожарные Ивано-Франковской области ликвидировали пожар в лесу. Возгорание возникло вчера вечером на окраине села Микуличин Надвирнянского района", - сообщили в ГСЧС в Telegram.

Как отмечается, из-за отсутствия подъездных путей спасатели почти полтора километра шли пешком к месту пожара на территории Ямнянского лесничества. Также осуществляли аэроразведку.

"Пять часов понадобилось чрезвычайникам для ликвидации возгорания площадью 0,5 га. Огнем уничтожена сухая растительность, кустарники и лесная подстилка", - указали в ГСЧС.

В ведомстве призвали людей соблюдать правила пожарной безопасности, которые помогут предотвратить возникновение пожаров в экосистемах и сохранить окружающую среду.