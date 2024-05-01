ДСНС: пожеж у церквах цього року поменшало

У 2024 році кількість пожеж у культових спорудах та на об'єктах, де проводяться заходи, зменшилася вдвічі порівняно з минулим роком. Цього року було зафіксовано 12 пожеж, а у 2023 році протягом того ж періоду було зареєстровано 24 інциденти. Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час пресбрифінгу у середу, передає кореспондент УНН.

Від початку року в культових спорудах і на об’єктах, задіяних у проведенні заходів, сталося 12 пожеж. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023-го року, їх було 24. Фактично в два рази у нас зменшилася кількість пожеж, зафіксовано зменшення саме в 2024 році, порівняно з 2023