Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 12771 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 17521 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 19819 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 18857 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 19083 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 22809 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 19961 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 19584 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 28632 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
На Закарпатті горів монастир московського патріархату: що відомо

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У селі Кострино Закарпатської області спалахнула пожежа в корпусі Свято-Покровського чоловічого монастиря. Загоряння площею 150 кв. м сталося в дерев'яній будівлі, де мешкали ченці, без загрози для розташованої поруч 300-річної церкви.

На Закарпатті горів монастир московського патріархату: що відомо

У селі Кострино Закрпатської області напередодні спалахнула пожежа в корпусі Свято-Покровського чоловічого монастиря. Про це повідомив митрополит Мукачівський та Ужгородський УПЦ МП Феодор, інформує УНН.

Деталі

За його словами, біля села Кострино на Березнянщині загорівся монастирський корпус Свято-Покровського чоловічого монастиря.

Просимо святих молитов

-звернувся митрополит до вірян.

Водночас у ДСНС уточнили, що йдеться не про 300-річну дерев'яну бойківську церкву, що є національною пам'яткою, а про сусідню будівлю, де мешкали ченці. За словами речниці обласного управління ДСНС Наталі Батир, площа пожежі становить 150 кв. м, будівля також дерев'яна, тому плам'я швидко поширюється. При цьому, за словами рятувальників, загрози для церкви немає.

Нагадаємо

В листопаді у Чернівцях чоловік підпалив Садгірську синагогу, проникнувши всередину, коли охоронець вийшов за ворота. Поліція затримала правопорушника, який місяць тому намагався підпалити місцеву церкву і, за попередніми даними, є психічно неврівноваженим.

ДСНС: пожеж у церквах цього року поменшало01.05.24, 14:36 • 13112 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПодії
Закарпатська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій