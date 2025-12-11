На Закарпатті горів монастир московського патріархату: що відомо

У селі Кострино Закрпатської області напередодні спалахнула пожежа в корпусі Свято-Покровського чоловічого монастиря. Про це повідомив митрополит Мукачівський та Ужгородський УПЦ МП Феодор, інформує УНН.

За його словами, біля села Кострино на Березнянщині загорівся монастирський корпус Свято-Покровського чоловічого монастиря.

Просимо святих молитов -звернувся митрополит до вірян.

Водночас у ДСНС уточнили, що йдеться не про 300-річну дерев'яну бойківську церкву, що є національною пам'яткою, а про сусідню будівлю, де мешкали ченці. За словами речниці обласного управління ДСНС Наталі Батир, площа пожежі становить 150 кв. м, будівля також дерев'яна, тому плам'я швидко поширюється. При цьому, за словами рятувальників, загрози для церкви немає.

В листопаді у Чернівцях чоловік підпалив Садгірську синагогу, проникнувши всередину, коли охоронець вийшов за ворота. Поліція затримала правопорушника, який місяць тому намагався підпалити місцеву церкву і, за попередніми даними, є психічно неврівноваженим.

