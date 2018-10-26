На Европейской площади Киева столкнулись три легковушки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На Европейской площади Киева столкнулись три легковых автомобиля, передает корреспондент УНН.
ДТП произошло около 15.30. Пострадавших нет, водители ожидают приезда полиции. Движение транспорта от Майдана Независимости в направлении Подола затруднено.
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Напомним, во Львове на улице Хоткевича пьяный водитель врезался в электроопору.
Как сообщал УНН, 23 октября на бульваре Леси Украинки в центре Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие во время которого пострадали более 20 авто.