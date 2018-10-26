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На Європейській площі Києва зіткнулися три легковика

На Європейській площі Києва зіткнулися три легковика

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Європейській площі Києва зіткнулися три легкових автомобіля, передає кореспондент УНН.

ДТП сталася близько 15.30. Постраждалих немає, водії очікують на приїзд поліції. Рух транспорту від Майдану Незалежності у напрямку Подолу ускладнено.

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Нагадаємо, у Львові на вулиці Хоткевича п’яний водій врізався в електроопору.

Як повідомляв УНН, 23 жовтня на бульварі Лесі Українки у центрі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода під час якої постраждали більше 20 авто.

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