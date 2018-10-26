На Європейській площі Києва зіткнулися три легковика
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Європейській площі Києва зіткнулися три легкових автомобіля, передає кореспондент УНН.
ДТП сталася близько 15.30. Постраждалих немає, водії очікують на приїзд поліції. Рух транспорту від Майдану Незалежності у напрямку Подолу ускладнено.
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Нагадаємо, у Львові на вулиці Хоткевича п’яний водій врізався в електроопору.
Як повідомляв УНН, 23 жовтня на бульварі Лесі Українки у центрі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода під час якої постраждали більше 20 авто.