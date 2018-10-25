Вигоди переведення годинників нівелюються ростом ДТП через порушення сну - медик

"Аварійність, яка зростає через сонливість і невиспаність громадян, призводить до того, що смертність на дорогах і ДТП перекриває ефемерні економічні вигоди (від переведення годинників – ред.)", - підкреслив медик.

За його словами, до переведення годинників організм людини не може прилаштуватися навіть протягом кількох місяців, тому у періоди після переходу на новий час збільшується ризик виникнення безсоння, загострюються хронічні захворювання – зокрема порушення сну, гіпертонічна хвороба, депресія.

"Нобелевська премія у 2017 році підтвердила те, що не можна міняти свої циркадні (коливання інтенсивності біологічних процесів, що пов’язані зі зміною дня і ночі – ред.) ритми. Вони закладені на генетичному рівні мільйони років тому. Змінити їх неможливо. Будь-яке штучне зміщення, тим більше на годину, збій біоритмів призводять до того, що циркадні ритми порушені, вироблення мелатоніну порушене, у цей момент ризик інсультів-інфарктів зростає", - зазначив сомнолог.

Нагадаємо, цього року перехід на зимовий час в Україні відбудеться 28 жовтня о 4-й годині – годинникові стрілки слід буде перевести на одну годину назад.

На думку радника міністра енергетики та вугільної промисловості Максима Білявського, перехід України на зимовий час робить можливою економію споживання вугілля в країні від 5%, але на економію газу цей чинник не має впливу.