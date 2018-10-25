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Выгоды перевода часов нивелируются ростом ДТП из-за нарушения сна - медик

Киев  •  УНН

 • 23579 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Возможные экономические выгоды от перевода стрелок часов полностью нивелируются ростом количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) вследствие нарушения сна среди украинцев. Такое мнение высказал президент Украинской ассоциации медицины сна, сомнолог Юрий Погорецкий в комментарии корреспонденту УНН.

"Аварийность, которая растет из-за сонливости и невыспанности граждан, приводит к тому, что смертность на дорогах и ДТП перекрывает эфемерные экономические выгоды (от перевода часов - ред.)", - подчеркнул медик.

По его словам, к переводу часов организм человека не может приспособиться даже в течение нескольких месяцев, поэтому в периоды после перехода на новое время увеличивается риск возникновения бессонницы, обостряются хронические заболевания - в частности нарушения сна, гипертоническая болезнь, депрессия.

"Нобелевская премия в 2017 году подтвердила то, что нельзя менять свои циркадные (колебания интенсивности биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи - ред.) ритмы. Они заложены на генетическом уровне миллионы лет назад. Изменить их невозможно. Любое искусственное смещение, тем более на час, сбой биоритмов приводят к тому, что циркадные ритмы нарушены, выработка мелатонина нарушена, в этот момент риск инсультов-инфарктов возрастает", - отметил сомнолог.

Напомним, в этом году переход на зимнее время в Украине состоится 28 октября в 4 часа - стрелки нужно будет перевести на один час назад.

По мнению советника министра энергетики и угольной промышленности Максима Белявского, переход Украины на зимнее время делает возможной экономию потребления угля в стране от 5%, но на экономию газа этот фактор не влияет.

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