Перехід на зимовий час дозволить Україні економити від 5% вугілля

"Найперше потрібно повернутись до історії. Чому з’явився літній час. Таку практику найперше застосували в Німеччині для того, аби зменшити споживання вугілля для генерації електричної енергії за рахунок низької потреби в освітленні через більшу тривалість світлого дня. На сьогоднішній день пікове споживання енергії у січні та серпні майже однакові, оскільки взимку значна частина енергії йде на обігрів приміщень, а влітку – на їхнє охолодження. Тому в нашому випадку це може бути тільки вугілля та газ. Наскільки мені відомо, немає готової статистичної інформації по енергетичній галузі, яка би свідчила про переваги переходу на зимовий час. Цю інформацію потрібно збирати. Але економія вугілля може складати від 5%", - сказав він.

Водночас, за словами Білявського, "якщо говорити про природний газ та технологічну складову, наприклад, про метрологію - системи вимірювання газу, які привязані до часу доби - зміна літнього чи зимового часу проводиться дуже легко і не впливає на жоден технологічний процес транспортування блакитного палива".

Як повідомляв УНН, Україна цього року перейде зимовий час 28 жовтня о 4-й годині – годинникові стрілки слід буде перевести на одну годину назад.

У разі прийняття Європейським Союзом рішення про скасування переходу на літній час Мінекономрозвитку звернеться до Кабінету міністрів України щодо можливості внесення відповідних змін до порядку обчислення часу на території країни.