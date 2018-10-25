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Переход на зимнее время позволит Украине экономить от 5% угля

Переход на зимнее время позволит Украине экономить от 5% угля

Киев  •  УНН

 • 16954 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Переход Украины на зимнее время делает возможной экономию потребления угля в стране от 5%, но на экономию газа этот фактор не влияет. Такое мнение высказал в комментарии УНН советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

"В первую очередь нужно вернуться к истории. Почему появилось летнее время. Такую практику прежде применили в Германии для того, чтобы уменьшить потребление угля для генерации электрической энергии за счет низкой потребности в освещении из-за большей продолжительности светлого дня. На сегодняшний день пиковое потребление энергии в январе и августе почти одинаковые, поскольку зимой значительная часть энергии уходит на обогрев помещений, а летом - на их охлаждение. Поэтому в нашем случае это может быть только уголь и газ. Насколько мне известно, нет готовой статистической информации по энергетической отрасли, которая бы свидетельствовала о преимуществах перехода на зимнее время. Эту информацию нужно собирать. Но экономия угля может составлять от 5%", - сказал он.

Однако, по словам Белявского, "если говорить о природном газе и технологической составляющей, например, о метрологии - системы измерения газа, которые привязаны к времени суток - изменение летнего или зимнего времени проводится очень легко и не влияет ни на один технологический процесс транспортировки голубого топлива".

Как сообщал УНН, Украина в этом году перейдет на зимнее время 28 октября в 4 часа - стрелки нужно будет перевести на один час назад.

В случае принятия Европейским Союзом решения об отмене перехода на летнее время Минэкономразвития обратится в Кабинет министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в порядке исчисления времени на территории страны.

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