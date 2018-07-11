На Яворивском полигоне ликвидировали вспышку кори
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Вспышка кори на Яворивском полигоне во Львовской области - это закономерные последствия невежества и не проведение своевременных прививок детям. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник ВМКЦ ОР полковник медицинской службы Иван Гайда, передает УНН со ссылкой на Гал-инфо.
По его словам, корью заболело около 200 человек и это, по его словам, не слишком большая цифра учитывая количество военных, которые там находятся: молодое пополнение, курсанты и резервисты.
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"Эта инфекция очень быстро распространяется. Вспышка на полигоне уже ликвидирована", - сказал Иван Гайда.
Напомним, в течение недели (3-7 июля) корью в Украине заболело 1021 человек.