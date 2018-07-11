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На Яворівському полігоні ліквідували спалах кору

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Спалах кору на Яворівського полігону у Львівській області – це закономірні наслідки невігластва та не проведення своєчасних щеплень дітям. Про це під час прес-конференції повідомив начальник ВМКЦ ЗР полковник медичної служби Іван Гайда, передає УНН із посиланням на Гал-інфо.

За його словами, на кір захворіло близько 200 осіб і це, за його словами, не надто велика цифра зважаючи на кількість військових, які там перебувають: молоде поповнення, курсанти та резервісти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За рік захворюваність на кір в Україні збільшилася в 70 разів

“Ця інфекція дуже швидко поширюється. Спалах на полігоні вже ліквідовано”, — сказав Іван Гайда.

Нагадаємо, протягом тижня (3-7 липня) на кір в Україні захворіла 1021 людина.

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