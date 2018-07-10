Кір в Україні: за тиждень захворіло більше тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Протягом тижня (3-7 липня) на кір в Україні захворіла 1021 людина. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, передає УНН.
"За 27-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1021 людина – 416 дорослих і 605 дітей. Це на 9% більше, ніж минулого тижня", - сказано у повідомленні.
З початку року на кір захворіли 25 008 людей – 10 085 дорослих і 14 923 дитини.
Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 4412 людей: 1377 дорослих і 3035 дитина), Закарпатській (всього 2840 людей: 521 дорослий і 2319 дітей), Івано-Франківській (всього 2534 людей: 728 дорослих і 1806 дітей), Одеській (всього 1968 людей: 968 дорослих і 1000 дітей), місті Києві (всього 1777 людей: 1092 дорослих і 685 дітей) та Тернопільській (всього 1263 людини: 487 дорослих і 766 дітей) областях.
Всього з початку року від ускладнень кору померло 12 людей: восьмеро дітей і четверо дорослих.
Як повідомляв УНН, в Україні зафіксували третій випадок захворювання на дифтерію.