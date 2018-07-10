В Україні зареєстрували третій випадок дифтерії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. В Україні зареєстрували третій випадок захворювання на дифтерію. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, передає УНН.
У Київській області захворів підліток 15 років. Діагноз дифтерії підтверджений лабораторно.
“Дитині ввели протидифтерійну сироватку, її стан стабільний, зараз вона перебуває в інфекційному відділенні Київської обласної дитячої лікарні м.Боярка”, — повідомили в центрі.
У разі захворювання на дифтерію необхідним є введення антитоксичної протидифтерійної сироватки, яка нейтралізує дію дифтерійного токсину. В Україні, як запевнили в центрі МОЗ, достатня кількість вакцин та протидифтерійних сироваток.
Нагадаємо, до цього в Україні зареєстрували два випадки дифтерії Луганській області.