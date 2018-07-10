В Україні зареєстрували третій випадок дифтерії

У Київській області захворів підліток 15 років. Діагноз дифтерії підтверджений лабораторно.

“Дитині ввели протидифтерійну сироватку, її стан стабільний, зараз вона перебуває в інфекційному відділенні Київської обласної дитячої лікарні м.Боярка”, — повідомили в центрі.

У разі захворювання на дифтерію необхідним є введення антитоксичної протидифтерійної сироватки, яка нейтралізує дію дифтерійного токсину. В Україні, як запевнили в центрі МОЗ, достатня кількість вакцин та протидифтерійних сироваток.

Нагадаємо, до цього в Україні зареєстрували два випадки дифтерії Луганській області.