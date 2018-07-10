В Украине зарегистрировали третий случай дифтерии

В Киевской области заболел подросток 15 лет. Диагноз дифтерии подтвержден лабораторно.

"Ребенку ввели противодифтерийную сыворотку, его состояние стабильное, сейчас он находится в инфекционном отделении Киевской областной детской больницы г.Боярка", - сообщили в центре.

В случае заболевания дифтерией необходимо введение антитоксической противодифтерийной сыворотки, которая нейтрализует действие дифтерийного токсина. В Украине, как заверили в центре Минздрава, достаточное количество вакцин и противодифтерийных сывороток.

Напомним, до этого в Украине зарегистрировали два случая дифтерии в Луганской области.