В Украине зарегистрировали третий случай дифтерии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Украине зарегистрировали третий случай заболевания дифтерией. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.
В Киевской области заболел подросток 15 лет. Диагноз дифтерии подтвержден лабораторно.
"Ребенку ввели противодифтерийную сыворотку, его состояние стабильное, сейчас он находится в инфекционном отделении Киевской областной детской больницы г.Боярка", - сообщили в центре.
В случае заболевания дифтерией необходимо введение антитоксической противодифтерийной сыворотки, которая нейтрализует действие дифтерийного токсина. В Украине, как заверили в центре Минздрава, достаточное количество вакцин и противодифтерийных сывороток.
Напомним, до этого в Украине зарегистрировали два случая дифтерии в Луганской области.