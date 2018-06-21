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У МОЗ підтвердили другий випадок дифтерії в Україні

У МОЗ підтвердили другий випадок дифтерії в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. В Україні зареєстровано другий випадок дифтерії - у Рубіжному Луганської області. Про це УНН повідомили у прес-службі Центру громадського здоров'я МОЗ України.

"У Рубіжному Луганської області зареєстрований другий випадок дифтерії цього року", - повідомили у ЦГЗ.

При цьому раніше головний спеціаліст МОЗ України по спеціальності "інфекційні хвороби" Ольга Голубовська зазначила, що "введення сироватки було своєчасним, а, значить, рятівним для пацієнта, а виражена позитивна динаміка захворювання ще раз підтверджувала діагноз".

Вказано, що МОЗ рекомендує якнайшвидше зробити необхідні щеплення проти дифтерії дітям і дорослим. У відомстві запевнили, що вакцина є в усіх регіонах України і надається безоплатно як для дітей, так і для дорослих.

"Водночас, рівень вакцинації проти дифтерії залишається низьким - лише половина українських дітей отримала захист третьою дозою вакцини АКДП у віці 18 міс. минулого року, і менше половини дорослих", - додали у ЦГЗ.

Нагадаємо, у січні у МОЗ повідомили про підозру на дифтерію в Луганській області.

Українські Національні Новини

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