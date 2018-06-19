На Луганщині зафіксований випадок дифтерії

“У Рубіжному знову підтверджений випадок дифтерії, вже другий, але це не єдиний регіон, де реєструються поки одиничні випадки захворювання. Тут я знову хочу зняти капелюха перед докторами, які, по-перше, є високопрофесійними, працювали з дифтерією в 90-е, по-друге, мають мужність відстоювати свої позиції”, — повідомила лікар у соціальній мережі.

“Хочу зауважити, що епідемії/спалаху хвороб не виникають сьогодні на завтра, цьому процесу передує ряд „організаційних заходів“ з боку збудника, тому саме настороженість клініцистів, які стикаються з першими випадками хвороби, є тим бар’єром, який далі перетворюється (по крайній мірі повинен) в надійний щит, яким епідеміологи захищають нас від великих неприємностей”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, нещодавно в Одесі від кору помер 10-місячний хлопчик.