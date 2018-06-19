На Луганщині зафіксований випадок дифтерії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У місті Рубіжне Луганської області зафіксований випадок дифтерії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку головного позаштатного спеціаліста Міністерства охорони здоров’я України по дисципліні “інфекційні хвороби” Ольги Голубовської.
“У Рубіжному знову підтверджений випадок дифтерії, вже другий, але це не єдиний регіон, де реєструються поки одиничні випадки захворювання. Тут я знову хочу зняти капелюха перед докторами, які, по-перше, є високопрофесійними, працювали з дифтерією в 90-е, по-друге, мають мужність відстоювати свої позиції”, — повідомила лікар у соціальній мережі.
“Хочу зауважити, що епідемії/спалаху хвороб не виникають сьогодні на завтра, цьому процесу передує ряд „організаційних заходів“ з боку збудника, тому саме настороженість клініцистів, які стикаються з першими випадками хвороби, є тим бар’єром, який далі перетворюється (по крайній мірі повинен) в надійний щит, яким епідеміологи захищають нас від великих неприємностей”, — додала вона.
Як повідомляв УНН, нещодавно в Одесі від кору помер 10-місячний хлопчик.