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На Луганщине зафиксирован случай дифтерии

На Луганщине зафиксирован случай дифтерии

Киев  •  УНН

 • 21248 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В городе Рубежное Луганской области зафиксирован случай дифтерии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Украины по дисциплине “инфекционные болезни” Ольги Голубовской.

“В Рубежном вновь подтвержден случай дифтерии, уже второй, но это не единственный регион, где регистрируются пока единичные случаи заболевания. Здесь я снова хочу снять шляпу перед докторами, которые, во-первых, являются высокопрофессиональными, работали с дифтерией в девяностых, во-вторых, имеют мужество отстаивать свои позиции”, — сообщила врач в социальной сети.

“Хочу заметить, что эпидемии/вспышки болезней не возникают сегодня на завтра, этому процессу предшествует ряд „организационных мероприятий“ со стороны возбудителя, поэтому именно настороженность клиницистов, которые сталкиваются с первыми случаями болезни, является тем барьером, который далее превращается (по крайней мере должен) в надежный щит, которым эпидемиологи защищают нас от больших неприятностей”, — добавила она.

Как сообщал УНН, недавно в Одессе от кори умер 10-месячный мальчик.

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