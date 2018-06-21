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В Минздраве подтвердили второй случай дифтерии в Украине

В Минздраве подтвердили второй случай дифтерии в Украине

Киев  •  УНН

 • 21489 просмотра

КИЕВ. 21 июня. В Украине зарегистрирован второй случай дифтерии - в Рубежном Луганской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"В Рубежном Луганской области зарегистрирован второй случай дифтерии этого года", - сообщили в ЦОС.

При этом ранее главный специалист Минздрава Украины по специальности "инфекционные болезни" Ольга Голубовская отметила, что "введение сыворотки было своевременным, а, значит, спасительным для пациента, а выраженная положительная динамика заболевания еще раз подтверждала диагноз".

Указано, что Минздрав рекомендует как можно быстрее сделать необходимые прививки против дифтерии детям и взрослым. В ведомстве заверили, что вакцина есть во всех регионах Украины и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых.

"Вместе с тем, уровень вакцинации против дифтерии остается низким - лишь половина украинских детей получила защиту третьей дозой вакцины АКДС в возрасте 18 мес. в прошлом году, и менее половины взрослых", - добавили в ЦОС.

Напомним, в январе в Минздраве сообщили о подозрении на дифтерию в Луганской области.

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