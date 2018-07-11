За рік захворюваність на кір в Україні збільшилася в 70 разів - нардеп

"На 26.06.2018 на кір захворіли 23 131 людини - 9327 дорослих та 13 804 дитини. У 2018 році захворюваність зросла в 70 разів (!) порівняно з минулим роком. Від ускладнень кору вже померли 12 осіб: вісім дітей і четверо дорослих", - написав він.

Політик також зазначив, що сьогодні люди в Україні продовжують помирати від ботулізму, оскільки проблеми з поставками лікувальних сироваток так і не вирішені.

Нагадаємо, випадки ботулізму за останні кілька місяців були зафіксовані в Києві, Кропивницькому та в Херсонській області.

За словами нардепа Сергія Тригубенка, поширення в Україні різних епідемій, зокрема кору, дифтерії, ботулізму і ротавірусів, продемонструвало нездатність влади забезпечити безпеку власних громадян.

"З одного боку, відсутня державна програма з вакцинації, з іншого - відсутній контроль за елементарним санітарним благополуччям. У сукупності все це множимо на тривалий застій і безрезультатність реформ, як контролюючих органів, так і охорони здоров'я. На виході отримуємо загрозу національній безпеці, яка проявляється у вихованні нездорового молодого покоління з враженим і нестійким імунітетом (мова йде про захворювання дітей - ред.). Я, може, і глобалізую питання, але так воно і є. І замовчувати масштаби катастрофи - не менше злочинно", - підкреслив він.