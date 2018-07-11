За год заболеваемость корью в Украине увеличилась в 70 раз - нардеп

“На 26.06.2018 корью заболели 23 131 человека — 9327 взрослых и 13 804 ребенка. В 2018 заболеваемость выросла в 70 раз (!), по сравнению с прошлым годом. От осложнений кори уже умерли 12 человек: восемь детей и четверо взрослых”, — написал он.

Политик также отметил, что сегодня люди в Украине продолжают умирать от ботулизма, поскольку проблемы с поставками лечебных сывороток так и не решены.

Напомним, случаи ботулизма за последние несколько месяцев были зафиксированы в Киеве, Кропивницком и в Херсонской области.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, распространение в Украине различных эпидемий, в частности кори, дифтерии, ботулизма и ротавирусов, продемонстрировало неспособность власти обеспечить безопасность собственных граждан.

“С одной стороны, отсутствует государственная программа по вакцинации, с другой — отсутствует контроль за элементарным санитарным благополучием. В совокупности все это умножаем на длительный застой и безрезультатность реформ, как контролирующих органов, так и здравоохранения. На выходе получаем угрозу национальной безопасности, которая проявляется в воспитании нездорового молодого поколения с потрясенным и неустойчивым иммунитетом (речь идет о заболевании детей — ред.). Я может и глобализирую вопрос, но так оно и есть. И замалчивать масштабы катастрофы — не менее преступно”, — подчеркнул он.