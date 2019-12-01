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На улицах Гонконга протестующие вышли с флагами США, выражая благодарность Трампу

Киев  •  УНН

 • 11074 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В воскресенье сотни людей в Гонконге, в том числе многие пожилые жители, пришли к консульству США, чтобы выразить “благодарность” за поддержку США антиправительственных акций протеста, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Размахивая американскими флагами, одетые в бейсболки и футболки с надписями в честь Дональда Трампа, протестующие развернули плакат с изображением президента США, стоящего верхом на танке с флагом США позади него.

Другой баннер гласил: “Президент Трамп, пожалуйста, освободи Гонконг”.

Отметим, что президент США на этой неделе подписал закон, который поддерживал протестующих в городе.

“Благодарю вас, президент Трамп, за ваш большой подарок Гонконгу и Боже, благослови Америку”, — закричал оратор с микрофоном, обращаясь к толпе в начале марша.

Ранее в воскресенье сотни протестующих, в том числе многие семьи с детьми, вышли в знак протеста против применения слезоточивого газа полицией.

Неся желтые воздушные шары и развевающиеся плакаты с надписью “Нет слезоточивому газу, спасите наших детей”, протестующие устремились через центральный деловой район города в сторону правительственного штаба.

Напомним, в начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, что позволяет выдавать правонарушителей материкового Китая. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления.

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