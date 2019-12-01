На вулицях Гонконгу протестувальники вийшли з прапорами США, висловлюючи подяку Трампу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У неділю сотні людей у Гонконгу, в тому числі багато літні жителі, прийшли до консульства США, щоб висловити “подяку” за підтримку США антиурядових акцій протесту, передає УНН з посиланням на Reuters.
Розмахуючи американськими прапорами, одягнені в бейсболки і футболки з написами в честь Дональда Трампа, протестуючі розгорнули плакат із зображенням президента США, що стоїть верхи на танку з прапором США позаду нього.
Інший банер свідчив: “Президент Трамп, будь ласка, звільни Гонконг”.
Відзначимо, що президент США на цьому тижні підписав закон, який підтримував протестуючих в місті.
“Дякую вам, президент Трамп, за ваш великий подарунок Гонконгу і Боже, благослови Америку”, — закричав оратор з мікрофоном, звертаючись до натовпу на початку маршу.
Раніше в неділю сотні протестувальників, в тому числі багато сімей з дітьми, вийшли в знак протесту проти застосування сльозогінного газу поліцією.
Несучи жовті повітряні кулі і що розвіваються плакати з написом “Ні сльозогінному газу, врятуйте наших дітей”, протестувальники кинулися через центральний діловий район міста в сторону урядового штабу.
Нагадаємо, на початку літа в Гонконзі почалися масові акції протесту проти наміру влади прийняти законопроект про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материкового Китаю. Незважаючи на відкликання законопроекту, прихильники опозиції з числа молоді висловлюють готовність продовжувати антиурядові виступи.