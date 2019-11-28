Трамп підписав закон про демократію та права людини в Гонконзі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп в середу підписав закон про демократію і права людини в Гонконзі. Про це повідомила пресслужба Білого дому, передає УНН.
Схвалена раніше обома палатами Конгресу США законодавча ініціатива вимагає від американської адміністрації регулярно звітувати перед законодавцями про ситуацію в цьому спеціальному адміністративному районі КНР і передбачає можливість введення санкцій щодо осіб, які, на думку Вашингтона, несуть відповідальність за порушення там прав людини. Китайська влада раніше висловили США рішучий протест у зв’язку схваленням законопроекту.
Крім цього, американський лідер підписав закон, “який забороняє експорт спеціалізованого поліцейського обладнання з США в Гонконг”, спрямований на забезпечення того, щоб американські спецзасоби для розгону демонстрантів не використовувалися місцевими правоохоронцями.
“Я підписав ці закони з поваги до голови КНР Сі Цзіньпіну і жителям Гонконгу. Вони (закони — ред) вводяться в надії, що лідери і представники Китаю та Гонконгу зможуть мирно врегулювати свої розбіжності, що призведе до довгострокового миру і процвітання для всіх”, — йдеться в заяві Трампа.
Нагадаємо, глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам у вівторок пообіцяла “серйозно реагувати” на думки мешканців, абсолютна більшість яких проголосувало за опозиційних кандидатів на виборах депутатів районних рад, що відбулися в неділю. У той же час вона виключила можливість подальших поступок у виконанні вимог демонстрантів.