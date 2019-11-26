Глава Гонконгу виключила поступки демонстрантам
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам у вівторок пообіцяла “серйозно реагувати” на думки мешканців, абсолютна більшість яких проголосувало за опозиційних кандидатів на виборах депутатів районних рад, що відбулися в неділю. У той же час вона виключила можливість подальших поступок у виконанні вимог демонстрантів. Про це Лам заявила під час бесіди з журналістами, передає УНН з посиланням на South China Morning Post.
“Ми серйозно відреагуємо на думки, донесені до нас, і будемо вдосконалювати систему управління”, — сказала Лам в бесіді з репортерами.
За ці 5-6 місяців, за її словами, мешканці “усвідомили, що Гонконг не може більше терпіти цю хаотичну ситуацію”.
“Всі хочуть повернутися до нормального життя, і це вимагає узгоджених зусиль кожного з нас”, — зазначила Лам.
У той же час вона виключила можливість подальших поступок протестувальникам для зниження напруженості в суспільстві.
Глава адміністрації підкреслила, що у вересні вже було оголошено про відкликання законопроекту про екстрадицію мешканців Гонконга на материковий Китай, що і стало причиною протестів з початку літа.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пекін прокоментував впевнену перемогу опозиції на виборах у Гонконзі
Що стосується інших чотирьох вимог, то вона нагадала, що вже висловлювала позицію уряду з цього питання, яка полягає в неможливості подальших поступок.
Крім відкликання законопроекту, демонстранти вимагають скликати незалежну комісію для розслідування жорстокості поліції, звільнити всіх затриманих учасників протестних акцій, перестати класифікувати їх як масові заворушення, а також ввести прямі демократичні вибори в Гонконзі.
На виборах депутатів райрад, які відбулися за рекордно високу явку в 71%, переконливу перемогу здобули кандидати від опозиції.