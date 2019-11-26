Глава Гонконгу виключила поступки демонстрантам

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам у вівторок пообіцяла “серйозно реагувати” на думки мешканців, абсолютна більшість яких проголосувало за опозиційних кандидатів на виборах депутатів районних рад, що відбулися в неділю. У той же час вона виключила можливість подальших поступок у виконанні вимог демонстрантів. Про це Лам заявила під час бесіди з журналістами, передає УНН з посиланням на South China Morning Post.