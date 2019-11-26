Глава Гонконга исключила уступки демонстрантам

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Глава администрации Гонконга Керри Лам во вторник пообещала "серьезно реагировать" на мнения жителей, абсолютное большинство которых проголосовало за оппозиционных кандидатов на выборах депутатов районных советов, состоявшихся в воскресенье. В то же время она исключила возможность дальнейших уступок в выполнении требований демонстрантов. Об этом Лам заявила в беседе с журналистами, передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.