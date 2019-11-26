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Глава Гонконга исключила уступки демонстрантам

Глава Гонконга исключила уступки демонстрантам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Глава администрации Гонконга Керри Лам во вторник пообещала "серьезно реагировать" на мнения жителей, абсолютное большинство которых проголосовало за оппозиционных кандидатов на выборах депутатов районных советов, состоявшихся в воскресенье. В то же время она исключила возможность дальнейших уступок в выполнении требований демонстрантов. Об этом Лам заявила в беседе с журналистами, передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

“Мы серьезно отреагируем на мысли, донесенные до нас, и будем совершенствовать систему управления”, — сказала Лам в беседе с репортерами.

За эти 5-6 месяцев, по ее словам, жители “осознали, что Гонконг не может больше терпеть эту хаотичную ситуацию”.

“Все хотят вернуться к нормальной жизни, и это требует согласованных усилий каждого из нас”, — отметила Лам.

В то же время она исключила возможность дальнейших уступок протестующим для снижения напряженности в обществе.

Глава администрации подчеркнула, что в сентябре уже было объявлено об отзыве законопроекта об экстрадиции жителей Гонконга на материковый Китай, что и стало причиной протестов с начала лета.

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Что касается остальных четырех требований, то она напомнила, что уже выражала позицию правительства по этому вопросу, которая заключается в невозможности дальнейших уступок.

Кроме отзыва законопроекта, демонстранты требуют созвать независимую комиссию для расследования жестокости полиции, освободить всех задержанных участников протестных акций, перестать классифицировать их как массовые беспорядки, а также ввести прямые демократические выборы в Гонконге.

На выборах депутатов райсоветов, которые произошли за рекордно высокую явку в 71%, убедительную победу одержали кандидаты от оппозиции.

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