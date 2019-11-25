Пекін прокоментував впевнену перемогу опозиції на виборах у Гонконзі

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Центральна влада КНР висловлює підтримку главі адміністрації Гонконгу Керрі Лам в керівництві містом і наведенні порядку. Так офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан в понеділок прокоментував підсумки виборів депутатів районних рад, на яких упевнену перемогу здобули представники опозиції, пише УНН.

“Центральний уряд Китаю рішуче підтримує главу цього спеціального адміністративного району КНР Керрі Лам в керівництві містом згідно із законодавством”, — сказав він у відповідь на відповідне питання.

“Ми також висловлюємо рішучу підтримку заходам поліції щодо зупинки насильства і відновлення порядку, а також судовим органам міста в залученні до юридичної відповідальності винних в актах насильства та інших злочинах”, — додав дипломат.

На виборах переконливу перемогу здобули кандидати від опозиції. Вони отримали майже 90% місць в районні ради в 18 округах Гонконгу. Проурядовий блок, що раніше контролював 75% місць в райрадах, вперше зазнав нищівної поразки.

Голосування відобразило настрої в суспільстві на тлі триваючих тут з початку літа масових протестів, викликаних спробою просування владою законопроекту про екстрадицію правопорушників в материковий Китай. Хоча нинішні вибори не можуть змінити політичну систему Гонконгу в цілому, вони стали серйозною перевіркою підтримки населенням протестного руху.

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