Пекін прокоментував впевнену перемогу опозиції на виборах у Гонконзі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Центральна влада КНР висловлює підтримку главі адміністрації Гонконгу Керрі Лам в керівництві містом і наведенні порядку. Так офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан в понеділок прокоментував підсумки виборів депутатів районних рад, на яких упевнену перемогу здобули представники опозиції, пише УНН.
“Центральний уряд Китаю рішуче підтримує главу цього спеціального адміністративного району КНР Керрі Лам в керівництві містом згідно із законодавством”, — сказав він у відповідь на відповідне питання.
“Ми також висловлюємо рішучу підтримку заходам поліції щодо зупинки насильства і відновлення порядку, а також судовим органам міста в залученні до юридичної відповідальності винних в актах насильства та інших злочинах”, — додав дипломат.
На виборах переконливу перемогу здобули кандидати від опозиції. Вони отримали майже 90% місць в районні ради в 18 округах Гонконгу. Проурядовий блок, що раніше контролював 75% місць в райрадах, вперше зазнав нищівної поразки.
Голосування відобразило настрої в суспільстві на тлі триваючих тут з початку літа масових протестів, викликаних спробою просування владою законопроекту про екстрадицію правопорушників в материковий Китай. Хоча нинішні вибори не можуть змінити політичну систему Гонконгу в цілому, вони стали серйозною перевіркою підтримки населенням протестного руху.