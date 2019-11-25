У Гонконзі опозиція впевнено перемагає на місцевих виборах

КИЇВ. 25 листопада. УНН. На місцевих виборах в Гонконзі, які відбулися в неділю, 24 листопада, за попередніми даними, великий успіх святкують кандидати від демократичних сил. При рекордній явці у 71,2 відсотка, демократи отримують 201 з 452 мандатів - більш, ніж будь-коли раніше. Прокитайські налаштовані сили отримують 28 місць в радах округів, незалежні кандидати - ще 12. При цьому поки невідомо, кому відійдуть ще 211 мандатів. Вперше за кілька місяців вихідні в Гонконгу пройшли без великих демонстрацій і заворушень. Перед виборчими дільницями утворилися довгі черги. Про це повідомляє УНН спираючись на DW та South China Morning Post.