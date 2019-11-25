У Гонконзі опозиція впевнено перемагає на місцевих виборах

ukru
21 березня, 18:19 • 78052 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 135004 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 129891 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 193009 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 150683 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 176606 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 165364 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130253 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173352 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269094 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
0.5 м/с
67 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

21 березня, 16:36 • 35018 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 129278 перегляди
Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

21 березня, 18:15 • 20356 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

21 березня, 18:32 • 95769 перегляди
Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

21 березня, 19:01 • 21975 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 129278 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 193009 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 176607 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 165364 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 134910 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 78052 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 98652 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 65789 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123690 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114595 перегляди
Актуальне
У Гонконзі опозиція впевнено перемагає на місцевих виборах

У Гонконзі опозиція впевнено перемагає на місцевих виборах

Київ • УНН

 • 11230 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. На місцевих виборах в Гонконзі, які відбулися в неділю, 24 листопада, за попередніми даними, великий успіх святкують кандидати від демократичних сил. При рекордній явці у 71,2 відсотка, демократи отримують 201 з 452 мандатів - більш, ніж будь-коли раніше. Прокитайські налаштовані сили отримують 28 місць в радах округів, незалежні кандидати - ще 12. При цьому поки невідомо, кому відійдуть ще 211 мандатів. Вперше за кілька місяців вихідні в Гонконгу пройшли без великих демонстрацій і заворушень. Перед виборчими дільницями утворилися довгі черги. Про це повідомляє УНН спираючись на DW та South China Morning Post.

Всього під час місцевих виборів взяли участь понад тисячу кандидатів. Експерти вказують, що результат волевиявлення має в основному символічне значення, оскільки міська рада насправді не має реальної політичної влади. Депутати місцевої ради не можуть приймати закони або важливі рішення. Вони консультують уряд Гонконгу і вносять пропозиції про поліпшення життя в конкретних районах. Однак переможці місцевих виборів отримують представництво в 1200-місцевому виборчому органі, який кожні 5 років обирає главу уряду Гонконгу. До теперішнього моменту перемогу завжди здобував кандидат, якого підтримував офіційний Пекін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держрада Китаю змінила главу поліції Гонконгу

З червня в Гонконзі проходять багатотисячні акції протесту. Їх учасники спочатку виступали проти планів уряду дозволити видачу передбачуваних правопорушників владі Китаю. Пізніше учасники протесту стали вимагати проведення демократичних реформ, введення загального виборчого права і відставки глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам. Крім того, демонстранти закликають до незалежного розслідування випадків поліцейського насильства на колишніх акціях.

Спеціальний адміністративний район Гонконг (Сянган) є частиною Китаю з 1997 року. До 2047 Гонконгу гарантовані широкі спеціальні права, серед яких - свобода преси, зібрань і висловлення думок.

У жовтні міністр Гонконгу з питань безпеки Джон Лі зняв з розгляду законопроект про видачу передбачуваних злочинців владі КНР. Однак наймасовіші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю не вщухають.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві під посольством Китаю провели акцію солідарності “Звільни Гонконг”

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,069.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,974.71