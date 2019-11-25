У Гонконзі опозиція впевнено перемагає на місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На місцевих виборах в Гонконзі, які відбулися в неділю, 24 листопада, за попередніми даними, великий успіх святкують кандидати від демократичних сил. При рекордній явці у 71,2 відсотка, демократи отримують 201 з 452 мандатів - більш, ніж будь-коли раніше. Прокитайські налаштовані сили отримують 28 місць в радах округів, незалежні кандидати - ще 12. При цьому поки невідомо, кому відійдуть ще 211 мандатів. Вперше за кілька місяців вихідні в Гонконгу пройшли без великих демонстрацій і заворушень. Перед виборчими дільницями утворилися довгі черги. Про це повідомляє УНН спираючись на DW та South China Morning Post.
Всього під час місцевих виборів взяли участь понад тисячу кандидатів. Експерти вказують, що результат волевиявлення має в основному символічне значення, оскільки міська рада насправді не має реальної політичної влади. Депутати місцевої ради не можуть приймати закони або важливі рішення. Вони консультують уряд Гонконгу і вносять пропозиції про поліпшення життя в конкретних районах. Однак переможці місцевих виборів отримують представництво в 1200-місцевому виборчому органі, який кожні 5 років обирає главу уряду Гонконгу. До теперішнього моменту перемогу завжди здобував кандидат, якого підтримував офіційний Пекін.
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З червня в Гонконзі проходять багатотисячні акції протесту. Їх учасники спочатку виступали проти планів уряду дозволити видачу передбачуваних правопорушників владі Китаю. Пізніше учасники протесту стали вимагати проведення демократичних реформ, введення загального виборчого права і відставки глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам. Крім того, демонстранти закликають до незалежного розслідування випадків поліцейського насильства на колишніх акціях.
Спеціальний адміністративний район Гонконг (Сянган) є частиною Китаю з 1997 року. До 2047 Гонконгу гарантовані широкі спеціальні права, серед яких - свобода преси, зібрань і висловлення думок.
У жовтні міністр Гонконгу з питань безпеки Джон Лі зняв з розгляду законопроект про видачу передбачуваних злочинців владі КНР. Однак наймасовіші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю не вщухають.
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