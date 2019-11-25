В Гонконге оппозиция уверенно побеждает на местных выборах

КИЕВ. 25 ноября. УНН. На местных выборах в Гонконге, которые состоялись в воскресенье, 24 ноября, по предварительным данным, большой успех празднуют кандидаты от демократических сил. При рекордной явке в 71,2 процента, демократы получают 201 из 452 мандатов — больше, чем когда-либо прежде. Прокитайские настроенные силы получают 28 мест в советах округов, независимые кандидаты — еще 12. При этом пока неизвестно, кому отойдут еще 211 мандатов. Впервые за несколько месяцев выходные в Гонконге прошли без крупных демонстраций и беспорядков. Перед избирательными участками образовались длинные очереди. Об этом сообщает УНН опираясь на DW и South China Morning Post.