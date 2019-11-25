В Гонконге оппозиция уверенно побеждает на местных выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. На местных выборах в Гонконге, которые состоялись в воскресенье, 24 ноября, по предварительным данным, большой успех празднуют кандидаты от демократических сил. При рекордной явке в 71,2 процента, демократы получают 201 из 452 мандатов — больше, чем когда-либо прежде. Прокитайские настроенные силы получают 28 мест в советах округов, независимые кандидаты — еще 12. При этом пока неизвестно, кому отойдут еще 211 мандатов. Впервые за несколько месяцев выходные в Гонконге прошли без крупных демонстраций и беспорядков. Перед избирательными участками образовались длинные очереди. Об этом сообщает УНН опираясь на DW и South China Morning Post.
Всего во время местных выборов приняли участие более тысячи кандидатов. Эксперты указывают, что результат волеизъявления имеет в основном символическое значение, поскольку городской совет на самом деле не имеет реальной политической власти. Депутаты местного совета не могут принимать законы или важные решения. Они консультируют правительство Гонконга и вносят предложения об улучшении жизни в конкретных районах. Однако победители местных выборов получают представительство в 1200-местном избирательном органе, который каждые 5 лет избирает главу правительства Гонконга. К настоящему моменту победу всегда одерживал кандидат, которого поддерживал официальный Пекин.
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С июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста. Их участники сначала выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей власти Китая. Позже протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Керри Лам. Кроме того, демонстранты призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на бывших акциях.
Специальный административный район Сянган (Гонконг) является частью Китая с 1997 года. До 2047 Гонконг гарантированы широкие специальные права, среди которых — свобода прессы, собраний и выражения мнений.
В октябре министр Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли снял с рассмотрения законопроект о выдаче предполагаемых преступников власти КНР. Однако массовые протесты в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китая не утихают.
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